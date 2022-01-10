https://ria.ru/20220110/ataka-1767093743.html

В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота

В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота - РИА Новости, 10.01.2022

В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота

Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T05:44

2022-01-10T05:44

2022-01-10T09:13

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы. Известно, что был заговор внутренних и внешних сил — казахстанских и иностранных граждан, добавил госсекретарь."Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причем достаточно такое грамотное, приемов информационного воздействия", — уточнил он.В то же время Карин не согласился, что произошедшее было попыткой цветной революции. "Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", — заявил он.В заключение госсекретарь сказал, что привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, а также сосредоточить свои силы на контртеррористической операции.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По информации ООН, ранены около тысячи человек. МВД сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220110/neytralizatsiya-1767094615.html

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091891.html

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