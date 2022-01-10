Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220110/ataka-1767093743.html
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота - РИА Новости, 10.01.2022
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота
Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T05:44
2022-01-10T09:13
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767062019_0:288:3087:2025_1920x0_80_0_0_cb382969bb6bd64aafb0e2bcfdd6bace.jpg
НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы. Известно, что был заговор внутренних и внешних сил — казахстанских и иностранных граждан, добавил госсекретарь."Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причем достаточно такое грамотное, приемов информационного воздействия", — уточнил он.В то же время Карин не согласился, что произошедшее было попыткой цветной революции. "Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", — заявил он.В заключение госсекретарь сказал, что привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, а также сосредоточить свои силы на контртеррористической операции.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По информации ООН, ранены около тысячи человек. МВД сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
https://ria.ru/20220110/neytralizatsiya-1767094615.html
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091891.html
https://ria.ru/20220110/postradavshie-1767089158.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767062019_519:0:3248:2047_1920x0_80_0_0_73a5b69a86b2f4ef28eddcc79e8f0f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан
05:44 10.01.2022 (обновлено: 09:13 10.01.2022)
 
В Казахстане заявили о гибридной террористической атаке с целью переворота

Госсекретарь Казахстана Карин назвал беспорядки гибридной террористической атакой

© REUTERS / Pavel MikheyevСгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 10 янв — РИА Новости. Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Я думаю, что мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24", отметив, что речь идет о "спланированных действиях подрывных групп".

По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы. Известно, что был заговор внутренних и внешних сил — казахстанских и иностранных граждан, добавил госсекретарь.
"Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причем достаточно такое грамотное, приемов информационного воздействия", — уточнил он.
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
06:05Беспорядки в Казахстане
В Алма-Ате нейтрализовали две экстремистские ячейки
В то же время Карин не согласился, что произошедшее было попыткой цветной революции. "Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были бы малоэффективны, все-таки обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других еще моментов. Они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций", — заявил он.
В заключение госсекретарь сказал, что привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, а также сосредоточить свои силы на контртеррористической операции.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками, есть жертвы со всех сторон.
Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
04:11Беспорядки в Казахстане
Антонов связал беспорядки в Казахстане с бегством США из Афганистана
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По информации ООН, ранены около тысячи человек. МВД сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
Полицейские, Казахстан - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
01:37Беспорядки в Казахстане
В Атырауской области Казахстана выросло число пострадавших в беспорядках
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
22:51Шерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России
Лента новостейМолния
В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подростокШерман сообщила о подготовке Западом коллективных санкций против России