09:46 10.01.2022 (обновлено: 10:36 10.01.2022)
В Алма-Ате начали восстанавливать дорожную инфраструктуру
В Алма-Ате начали восстанавливать дорожную инфраструктуру после беспорядков
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв – РИА Новости. Дорожную инфраструктуру начали восстанавливать в Алма-Ате, сообщила пресс-служба мэрии города.
"В Алматы приступили к восстановлению дорожной инфраструктуры. По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тысяч мест с разобранной брусчаткой в районе "Алматы Арена" и Новой площади… В настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Там пояснили, что кроме прочего выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Также начаты работы по восстановлению светофоров, отмечается, что в городе повреждено более 40 светофоров, 15 из них были восстановлены.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.