05:39 09.01.2022 (обновлено: 07:36 09.01.2022)
Число задержанных за беспорядки в Казахстане превысило пять тысяч человек
Число задержанных в беспорядках в Казахстане увеличилось до 5135 человек
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейский задерживает мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Число задержанных за участие в беспорядках в Казахстане выросло до более чем до 5,1 тысячи человек, сообщило в воскресенье республиканское МВД.
Ранее говорилось о 4,4 тысячи задержанных.
"По всему Казахстану к этому моменту задержано 5135 человек", - говорится в сообщении.
Как заявил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, при попытке пересечь границу 6-7 января задержали около 300 человек. "У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - добавил он.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.