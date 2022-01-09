https://ria.ru/20220109/zaderzhannye-1767011739.html

Число задержанных за беспорядки в Казахстане превысило пять тысяч человек

Число задержанных за беспорядки в Казахстане превысило пять тысяч человек - РИА Новости, 09.01.2022

Число задержанных за беспорядки в Казахстане превысило пять тысяч человек

Число задержанных за участие в беспорядках в Казахстане выросло до более чем до 5,1 тысячи человек, сообщило в воскресенье республиканское МВД. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T05:39

2022-01-09T05:39

2022-01-09T07:36

беспорядки в казахстане

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Число задержанных за участие в беспорядках в Казахстане выросло до более чем до 5,1 тысячи человек, сообщило в воскресенье республиканское МВД.Ранее говорилось о 4,4 тысячи задержанных.Как заявил и.о. главы МВД Ерлан Тургумбаев, при попытке пересечь границу 6-7 января задержали около 300 человек. "У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - добавил он.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/inostrantsy-1767003479.html

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