11:28 09.01.2022 (обновлено: 11:35 09.01.2022)
В Кызылорде задержали 27 человек
Sputnik Казахстан сообщил о задержании 27 человек в Кызылорде
© AP Photo / NUR.KZ / Vladimir TretyakovВоенные в Казахстане
© AP Photo / NUR.KZ / Vladimir Tretyakov
Военные в Казахстане
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция казахстанского города Кызылорда задержала 27 террористов, при этом всего в регионе задержано 225 участников беспорядков, передает Sputnik Казахстан.
"В Кызылорде задержано 27 террористов. Всего в регионе задержано 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано 9 фактов нарушения режима ЧП", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Отмечается, что регион возвращается к нормальной жизни несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.