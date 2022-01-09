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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/zaderzhanie-1767021167.html
Число задержанных при погромах в Казахстане приблизилось к шести тысячам
Число задержанных при погромах в Казахстане приблизилось к шести тысячам - РИА Новости, 09.01.2022
Число задержанных при погромах в Казахстане приблизилось к шести тысячам
Число задержанных на фоне беспорядков в Казахстане вскоре перевалит за отметку в шесть тысяч, следует из данных ситуационного центра МВД республики. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T09:32
2022-01-09T10:07
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число задержанных на фоне беспорядков в Казахстане вскоре перевалит за отметку в шесть тысяч, следует из данных ситуационного центра МВД республики."Задержано 5969 человек", — сообщается в Telegram-канале, где публикуется информация казахстанских ведомств.Ранее говорилось о том, что в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
https://ria.ru/20220105/protest-1766608510.html
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в мире, казахстан
09:32 09.01.2022 (обновлено: 10:07 09.01.2022)
 
Число задержанных при погромах в Казахстане приблизилось к шести тысячам

Число задержанных во время беспорядков в Казахстане выросло до 5969 человек

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число задержанных на фоне беспорядков в Казахстане вскоре перевалит за отметку в шесть тысяч, следует из данных ситуационного центра МВД республики.
"Задержано 5969 человек", — сообщается в Telegram-канале, где публикуется информация казахстанских ведомств.
Ранее говорилось о том, что в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
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Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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