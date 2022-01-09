09:32 09.01.2022 (обновлено: 10:07 09.01.2022)
Число задержанных при погромах в Казахстане приблизилось к шести тысячам
Число задержанных во время беспорядков в Казахстане выросло до 5969 человек
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПолицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
Полицейские задерживают мужчину на улице Байтурсынова в Алма-Ате
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Число задержанных на фоне беспорядков в Казахстане вскоре перевалит за отметку в шесть тысяч, следует из данных ситуационного центра МВД республики.
"Задержано 5969 человек", — сообщается в Telegram-канале, где публикуется информация казахстанских ведомств.
Ранее говорилось о том, что в отделения полиции доставлены 5,8 тысячи человек.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.