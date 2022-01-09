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"Проигрывать не имеем права": Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах
Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне - РИА Новости, 09.01.2022
"Проигрывать не имеем права": Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда" рассказал о значимости информационной повестки. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T13:00
2022-01-09T13:00
2022-01-09T14:00
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Звезда" рассказал о значимости информационной повестки.По его словам, сегодня в мире идет ожесточенное противостояние в этой сфере."Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", — объяснил министр.Ранее Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Он отметил, что они надежно обеспечивают безопасность страны и стоят на страже ее интересов. Министр также высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/shoygu-1764753267.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
13:00 09.01.2022 (обновлено: 14:00 09.01.2022)
Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
Министр обороны Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу
в эфире телеканала "Звезда"
рассказал о значимости информационной повестки.
По его словам, сегодня в мире идет ожесточенное противостояние в этой сфере.
"Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", — объяснил министр.
Ранее Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Он отметил, что они надежно обеспечивают безопасность страны и стоят на страже ее интересов. Министр также высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.