07:14 09.01.2022 (обновлено: 07:25 09.01.2022)
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 210 миллионов долларов
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане возросла почти до 212 миллионов долларов
Последствия погромов в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к утру воскресенья возросла почти до 212 миллионов долларов, сообщает национальная палата предпринимателей страны "Атамекен".
К вечеру субботы сумма ущерба от беспорядков в стране достигала почти 203 миллиона долларов. В десяти регионах страны насчитывались 920 пострадавших субъектов бизнеса и 1091 объект, в том числе в Алма-Ате - 856 субъектов и 1027 объектов.
"Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 92,3 миллиарда тенге (в Алматы - 90,7 миллиарда тенге)", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в десяти областях республики выявлено 1181 пострадавших субъектов бизнеса и 1351 объект, из них в Алма-Ате - 935 субъектов и 1091 объект.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.