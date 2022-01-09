https://ria.ru/20220109/uscherb-1767012391.html

В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров

В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров - РИА Новости, 09.01.2022

В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров

И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:10

2022-01-09T06:10

2022-01-09T06:10

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

мвд казахстана

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов.Он отметил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища."Отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов", - сказал и.о. министра.По его словам, по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.

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в мире, казахстан, мвд казахстана