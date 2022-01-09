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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/uscherb-1767012391.html
В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров
В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров - РИА Новости, 09.01.2022
В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров
И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T06:10
2022-01-09T06:10
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
мвд казахстана
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов.Он отметил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища."Отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов", - сказал и.о. министра.По его словам, по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.
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в мире, казахстан, мвд казахстана
06:10 09.01.2022
 
В МВД Казахстана назвали предварительную сумму ущерба от мародеров

Глава МВД Казахстана Тургумбаев: мародеры повредили и уничтожили более 400 автомобилей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль в Алма-Ате
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сгоревший автомобиль в Алма-Ате
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. И.о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что за время беспорядков мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, предварительный ущерб составляет около 200 миллионов долларов.

"В целом по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотранспортных средств, в том числе 346 органов внутренних дел. Мародерами разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предварительный ущерб составляет свыше 87 миллиардов тенге (около 200 миллионов долларов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Он отметил, что были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища.
"Отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов", - сказал и.о. министра.
По его словам, по всем фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападений и краж начато 125 досудебных расследований.
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