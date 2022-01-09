https://ria.ru/20220109/transport-1767036842.html

Общественный транспорт в Алма-Ате частично возобновит работу

Общественный транспорт в Алма-Ате частично возобновит работу - РИА Новости, 09.01.2022

Общественный транспорт в Алма-Ате частично возобновит работу

Общественный транспорт Алма-Аты частично возобновит работу с понедельника, передает гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на штаб по восстановлению... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:03

2022-01-09T13:03

2022-01-09T13:07

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Общественный транспорт Алма-Аты частично возобновит работу с понедельника, передает гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города."Автобусы будут курсировать с интервалом в 20-30 минут. Жители города смогут расплатиться за проезд картой Онай", - сообщает штаб.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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в мире, алма-ата