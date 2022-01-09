https://ria.ru/20220109/tokaev-1767057380.html

Президент Казахстана 11 января произведет кадровые перестановки

Президент Казахстана 11 января произведет кадровые перестановки - РИА Новости, 09.01.2022

Президент Казахстана 11 января произведет кадровые перестановки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ко вторнику утвердит изменения в составе кабмина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:00

2022-01-09T17:00

2022-01-09T17:23

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ко вторнику утвердит изменения в составе кабмина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали."Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, без слов", — сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".В частности, в этот день станет известно имя нового главы правительства.Ранее сообщалось, что Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также попросил страны ОДКБ о военной помощи, те направили в республику свой контингент, представители которого будут охранять социально значимые учреждения и объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767033840.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев