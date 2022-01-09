01:32 09.01.2022 (обновлено: 01:40 09.01.2022)
Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу
Супермаркеты в Алма-Ате возобновляют работу по сокращенному графику
Местные жители возле продуктового магазина в Алма-Ате
"На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов – в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня", - сообщили в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города.
В сообщении отмечается, что 9 января Magnum откроет 40 магазинов, а 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий города, в первую очередь – пищевой промышленности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.