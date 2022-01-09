20:39 09.01.2022 (обновлено: 21:07 09.01.2022)
Казахстанский канал официальной информации удалил сообщение о 164 жертвах
Канал, где публикуется официальная информация в Казахстане, удалил сообщение о 164 жертвах
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Telegram-канал, где публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане, удалил сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в стране.
Ранее в Telegram-канале было опубликовано сообщение о том, что министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что во время беспорядков в стране погибли 164 человека, больше всего в Алма-Ате – 103 человека.
Как сообщает казахстанское издание Vласть, в минздраве страны заявили, что не давали эти данные.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.