https://ria.ru/20220109/soobschenie-1767076295.html

Казахстанский канал официальной информации удалил сообщение о 164 жертвах

Казахстанский канал официальной информации удалил сообщение о 164 жертвах - РИА Новости, 09.01.2022

Казахстанский канал официальной информации удалил сообщение о 164 жертвах

Telegram-канал, где публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане, удалил сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в стране. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:39

2022-01-09T20:39

2022-01-09T21:07

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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жанаозен

актау

министерство здравоохранения казахстана

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Telegram-канал, где публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане, удалил сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в стране.Ранее в Telegram-канале было опубликовано сообщение о том, что министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что во время беспорядков в стране погибли 164 человека, больше всего в Алма-Ате – 103 человека.Как сообщает казахстанское издание Vласть, в минздраве страны заявили, что не давали эти данные.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767039901.html

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Казахстан после протестов: погромы и мародерства Погромы и мародерства охватили Казахстан после протестов, начавшихся в первые дни января из-за резкого повышения цены на газ. Митинги распространились с западной газодобывающей части страны по всей территории. Толпы людей громили магазины и банкоматы, выносили электронику, бытовую технику, драгоценности из ювелирного магазина. На дорогах творился хаос. 2022-01-09T20:39 true PT0M58S

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