Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/situatsiya-1767014411.html
В МВД Казахстана заявили, что ситуация во всех регионах стабилизирована
В МВД Казахстана заявили, что ситуация во всех регионах стабилизирована - РИА Новости, 09.01.2022
В МВД Казахстана заявили, что ситуация во всех регионах стабилизирована
Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, ранее захваченные здания освобождены, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T07:18
2022-01-09T07:19
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766937142_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_5cc4d188727b74885a776ada62da0b72.jpg
НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, ранее захваченные здания освобождены, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
https://ria.ru/20220109/uscherb-1767014271.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766937142_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_576cd9dd873fcac553f542ef50974c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
07:18 09.01.2022 (обновлено: 07:19 09.01.2022)
 
В МВД Казахстана заявили, что ситуация во всех регионах стабилизирована

Глава МВД Казахстана Тургумбаев заявил, что ситуация во всех регионах стабилизирована

© REUTERS / Turar KazangapovПолиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Turar Kazangapov
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, ранее захваченные здания освобождены, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
"На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", - сказал Тургумбаев, выступая с обращением.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Последствия погромов в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
07:14Беспорядки в Казахстане
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 210 миллионов долларов
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголем
09:13В Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсов
09:12Токаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядков
09:11Жителей Нур-Султана призвали оставаться дома
09:11Под охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объекты
09:08Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"
09:06После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел
09:05Актера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
09:04Полиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обход
08:59Эксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сети
08:58Около 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядках
08:42В Казахстане восстанавливает работу Сбербанк
08:33В казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядков
08:33Задержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньги
08:23Минздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолаборатории
08:22Генконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" Глинникова
08:20В Костанае вокруг главной площади остаются баррикады
08:13Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 году
08:09При пожаре в доме в Костромской области погибли пять человек
08:03В Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП
Лента новостейМолния
В Югре восемь человек умерли от отравления суррогатным алкоголемВ Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсовТокаев поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядковЖителей Нур-Султана призвали оставаться домаПод охрану контингента ОДКБ в Казахстане передали стратегические объектыТихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подводную лодку "Магадан"После беспорядков в Казахстане возбудили 125 делАктера Глинникова нашли в горном лагере в Алма-АтеПолиция Нур-Султана проводит подворовой и поквартирный обходЭксперт рассказал, когда в России начнут внедрять квантовые сетиОколо 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядкахВ Казахстане восстанавливает работу СбербанкВ казахстанском Шымкенте 45 полицейских пострадали во время беспорядковЗадержанный в Алма-Ате рассказал, что участвовал в митинге за деньгиМинздрав Казахстана опроверг информацию о захвате биолабораторииГенконсульство России в Алма-Ате ответило на вопрос о "пропаже" ГлинниковаВ Костанае вокруг главной площади остаются баррикадыТу-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой в 2022 годуПри пожаре в доме в Костромской области погибли пять человекВ Казахстане продлят выплаты адресной соцпомощи из-за действия ЧП