07:54 09.01.2022 (обновлено: 08:32 09.01.2022)
МВД Казахстана уточнило количество погибших за время беспорядков силовиков
В МВД Казахстана уточнили, что за время беспорядков погибли 16 силовиков
Сотрудники силовых структур на блок-посту в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.
Ранее в МВД сообщали, что погибли 18 силовиков.
"Уточненные данные - 16", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по данным МВД, за время беспорядков пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана, сообщил исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире гостелеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.