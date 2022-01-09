https://ria.ru/20220109/siloviki-1767015739.html

МВД Казахстана уточнило количество погибших за время беспорядков силовиков

МВД Казахстана уточнило количество погибших за время беспорядков силовиков - РИА Новости, 09.01.2022

МВД Казахстана уточнило количество погибших за время беспорядков силовиков

Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД страны. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T07:54

2022-01-09T07:54

2022-01-09T08:32

беспорядки в казахстане

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Шестнадцать силовиков погибли в Казахстане за время беспорядков, уточнили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.Ранее в МВД сообщали, что погибли 18 силовиков."Уточненные данные - 16", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по данным МВД, за время беспорядков пострадали более 1,3 тысячи сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и министерства обороны, а также специальных органов Казахстана, сообщил исполняющий обязанности главы МВД Ерлан Тургумбаев в эфире гостелеканала.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/situatsiya-1767014411.html

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