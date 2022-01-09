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Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян

Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян - РИА Новости, 09.01.2022

Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян

Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана еще 200 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:14

2022-01-09T20:14

2022-01-09T23:04

беспорядки в казахстане

казахстан

воздушно-космические силы россии

россия

москва

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана еще 200 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты доставили с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву по 100 российских граждан каждый", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.

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казахстан, воздушно-космические силы россии, россия, москва