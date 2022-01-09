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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/samolety-1767074579.html
Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян
Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян - РИА Новости, 09.01.2022
Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян
Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана еще 200 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T20:14
2022-01-09T23:04
беспорядки в казахстане
казахстан
воздушно-космические силы россии
россия
москва
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана еще 200 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты доставили с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву по 100 российских граждан каждый", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.
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казахстан, воздушно-космические силы россии, россия, москва
20:14 09.01.2022 (обновлено: 23:04 09.01.2022)
 
Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана еще 200 россиян

Шестой и седьмой самолеты ВКС привезли из Казахстана на аэродром Чкаловский 200 россиян

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация Российских туристов из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации. Стоп-кадр видео
Эвакуация Российских туристов из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана еще 200 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Шестой и седьмой самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский. Самолеты доставили с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву по 100 российских граждан каждый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВоздушно-космические силы РоссииРоссияМосква
 
 
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