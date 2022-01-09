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Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян

Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян - РИА Новости, 09.01.2022

Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян

Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T19:17

2022-01-09T19:17

2022-01-09T19:18

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воздушно-космические силы россии

военно-транспортная авиация

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.

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Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ 2022-01-09T19:17 true PT0M08S

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