https://ria.ru/20220109/samolet-1767070392.html
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян - РИА Новости, 09.01.2022
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T19:17
2022-01-09T19:17
2022-01-09T19:18
беспорядки в казахстане
казахстан
алма-ата
москва
воздушно-космические силы россии
военно-транспортная авиация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767037876_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a7be898aa06b3da8df1ff76ba7632da8.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
казахстан
алма-ата
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767037876_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_2b0925dfe596e587ebd5860c5f04b51f.jpg
Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана
Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ
2022-01-09T19:17
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, алма-ата, москва, воздушно-космические силы россии, военно-транспортная авиация, россия, видео
19:17 09.01.2022 (обновлено: 19:18 09.01.2022)
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню российских граждан