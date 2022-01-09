Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/samolet-1767070392.html
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян - РИА Новости, 09.01.2022
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T19:17
2022-01-09T19:18
беспорядки в казахстане
казахстан
алма-ата
москва
воздушно-космические силы россии
военно-транспортная авиация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767037876_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a7be898aa06b3da8df1ff76ba7632da8.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
казахстан
алма-ата
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана
Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ
2022-01-09T19:17
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767037876_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_2b0925dfe596e587ebd5860c5f04b51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, алма-ата, москва, воздушно-космические силы россии, военно-транспортная авиация, россия, видео
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
2022-01-09T19:17
true
PT0M08S
19:17 09.01.2022 (обновлено: 19:18 09.01.2022)
 
Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню россиян

Четвертый самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сотню российских граждан

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация Российских туристов из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации. Стоп-кадр видео
Эвакуация Российских туристов из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Четвертый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанАлма-АтаМоскваВоздушно-космические силы РоссииВоенно-транспортная авиацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздников
01:15Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионов
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
Лента новостейМолния
Экономист дал прогноз по курсу рубля после праздниковУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 60 миллионовНовое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве