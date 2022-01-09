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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/samolet-1767067580.html
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана - РИА Новости, 09.01.2022
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана
Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:41
2022-01-09T22:49
беспорядки в казахстане
в мире
украина
киев
airbus a320
air astana
международные авиалинии украины
нур-султан
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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь".В минувшие дни между Украиной и Казахстаном возникли проблемы с авиасообщением из-за ситуации в стране.Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и "Международные авиалинии Украины".Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20.19 по местному времени.
https://ria.ru/20220109/tokaev-1767057271.html
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в мире, украина, киев, airbus a320, air astana, международные авиалинии украины, нур-султан
18:41 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
 
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана

В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана после проблем с авиасообщением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь".
В минувшие дни между Украиной и Казахстаном возникли проблемы с авиасообщением из-за ситуации в стране.
Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и "Международные авиалинии Украины".
Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20.19 по местному времени.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
16:59Беспорядки в Казахстане
Президент Казахстана работает в режиме нон-стоп
 
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