https://ria.ru/20220109/samolet-1767067580.html
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана - РИА Новости, 09.01.2022
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана
Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:41
2022-01-09T18:41
2022-01-09T22:49
беспорядки в казахстане
в мире
украина
киев
airbus a320
air astana
международные авиалинии украины
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь".В минувшие дни между Украиной и Казахстаном возникли проблемы с авиасообщением из-за ситуации в стране.Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и "Международные авиалинии Украины".Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20.19 по местному времени.
https://ria.ru/20220109/tokaev-1767057271.html
украина
киев
нур-султан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, airbus a320, air astana, международные авиалинии украины, нур-султан
18:41 09.01.2022 (обновлено: 22:49 09.01.2022)
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана
В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана после проблем с авиасообщением