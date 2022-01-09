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В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана

В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана - РИА Новости, 09.01.2022

В Киев вылетел пассажирский самолет из Нур-Султана

Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:41

2022-01-09T18:41

2022-01-09T22:49

беспорядки в казахстане

в мире

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airbus a320

air astana

международные авиалинии украины

нур-султан

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КИЕВ, 9 янв - РИА Новости. Пассажирский самолет из Нур-Султана вылетел в Киев, прибытие ожидается в 20.58 по местному времени (21.58 мск), свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь".В минувшие дни между Украиной и Казахстаном возникли проблемы с авиасообщением из-за ситуации в стране.Рейс выполняют совместно авиакомпании Air Astana и "Международные авиалинии Украины".Согласно данным сайта FlightAware, самолет Airbus A320 вылетел из столицы Казахстана в 20.19 по местному времени.

https://ria.ru/20220109/tokaev-1767057271.html

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в мире, украина, киев, airbus a320, air astana, международные авиалинии украины, нур-султан