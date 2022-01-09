https://ria.ru/20220109/samolet-1767065353.html
Третий самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян
Третий самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян - РИА Новости, 09.01.2022
Третий самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян
Третий самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:18
2022-01-09T18:18
2022-01-09T18:23
беспорядки в казахстане
казахстан
москва
воздушно-космические силы россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767038214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07662d8a8efc4fb19da45515ca93cf42.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Третий самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву еще 100 российских граждан, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.
казахстан
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767038214_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e7dc0c71db71b62f2891ac0ae004405.jpg
Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана
Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ
2022-01-09T18:18
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, москва, воздушно-космические силы россии, россия, видео
18:18 09.01.2022 (обновлено: 18:23 09.01.2022)
Третий самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты сто россиян
Третий самолет ВКС доставил в Москву из Алма-Аты еще сто российских граждан