https://ria.ru/20220109/samolet-1767059283.html

Второй самолет ВКС доставил сотню россиян в Москву из Алма-Аты

Второй самолет ВКС доставил сотню россиян в Москву из Алма-Аты - РИА Новости, 09.01.2022

Второй самолет ВКС доставил сотню россиян в Москву из Алма-Аты

Второй самолет ВКС России доставил сто россиян из Алма-Аты в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:19

2022-01-09T17:19

2022-01-09T17:59

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

москва

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058860_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9acb6c48684518445358a9a3509d99cb.jpg

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Второй самолет ВКС России доставил сто россиян из Алма-Аты в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны.Они прибыли в Казахстан на новогодние праздники, а после беспорядков и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты оставались в гостиницах. Туристы обратились к руководству российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину.Ранее первая группа из ста российских граждан прилетела в Москву.Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана. На 9 января запланировано девять рейсов в Россию. Как рассказали миротворцы корреспонденту РИА Новости, в каждом Ил-76 вылетают примерно по сто человек. По данным МИД, из Алма-Аты вывезли уже 500 российских граждан.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220109/post-1767015502.html

казахстан

алма-ата

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана Российские миротворцы из сил ОДКБ помогают россиянам вернуться из Казахстана, первые три борта уже отправились в РФ 2022-01-09T17:19 true PT0M08S

Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы 2022-01-09T17:19 true PT2M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, алма-ата, москва, воздушно-космические силы россии, россия