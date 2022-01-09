16:00 09.01.2022 (обновлено: 16:39 09.01.2022)
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты
Самолет в аэропорту
"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", — говорится в сообщении.
Они прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, а после беспорядков и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" оставались в гостиницах. Туристы обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана. На 9 января запланировано девять рейсов в Россию. Как рассказали миротворцы корреспонденту РИА Новости, в каждом Ил-76 вылетают примерно по сто человек. Ранее сообщалось, что из Алма-Аты поднялись в воздух уже три военно-транспортных самолета.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.