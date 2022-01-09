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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/samolet-1767050328.html
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты - РИА Новости, 09.01.2022
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты
Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву сто россиян, находившихся в Казахстане у родственников или как туристы, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T16:00
2022-01-09T16:39
беспорядки в казахстане
казахстан
алма-ата
москва
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву сто россиян, находившихся в Казахстане у родственников или как туристы, сообщили в пресс-службе Минобороны."Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", — говорится в сообщении.Они прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, а после беспорядков и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" оставались в гостиницах. Туристы обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана. На 9 января запланировано девять рейсов в Россию. Как рассказали миротворцы корреспонденту РИА Новости, в каждом Ил-76 вылетают примерно по сто человек. Ранее сообщалось, что из Алма-Аты поднялись в воздух уже три военно-транспортных самолета.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков. До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
Режим ЧП в Казахстане: протесты переросли в погромы
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казахстан, алма-ата, москва, воздушно-космические силы россии, россия
16:00 09.01.2022 (обновлено: 16:39 09.01.2022)
 
Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты

Военный самолет доставил в Москву сотню россиян из Алма-Аты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолет в аэропорту
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву сто россиян, находившихся в Казахстане у родственников или как туристы, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", — говорится в сообщении.
Они прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, а после беспорядков и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" оставались в гостиницах. Туристы обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться на родину.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ведомство зарегистрировало 1,6 тысячи заявок от россиян на вылет из Казахстана. На 9 января запланировано девять рейсов в Россию. Как рассказали миротворцы корреспонденту РИА Новости, в каждом Ил-76 вылетают примерно по сто человек. Ранее сообщалось, что из Алма-Аты поднялись в воздух уже три военно-транспортных самолета.
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Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанАлма-АтаМоскваВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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