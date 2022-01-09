https://ria.ru/20220109/samolet-1767037169.html

Из Алма-Аты вылетели первые три самолета с россиянами

Из Алма-Аты вылетели первые три самолета с россиянами - РИА Новости, 09.01.2022

Из Алма-Аты вылетели первые три самолета с россиянами

Первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана в воскресенье вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский, сообщили РИА... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:06

2022-01-09T13:06

2022-01-09T14:27

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

россия

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АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Первые три самолета военно-транспортной авиации для эвакуации россиян из Казахстана в воскресенье вылетели из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский, сообщили РИА Новости в консульстве России в Алма-Ате.Посольство России в Казахстане в субботу сообщило, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17:00 до 18:00 по местному времени (с 14:00 до 15:00 мск) из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14:00 по местному времени (11:00 мск)."Первые три самолета по 100 человек в каждом вылетели в аэропорт Чкаловский", — сообщил РИА Новости консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Владимир Малышев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767037275.html

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