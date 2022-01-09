09:13 09.01.2022 (обновлено: 10:53 09.01.2022)
В Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсов
В Казахстане отменили более 120 внутренних авиарейсов из-за беспорядков
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Здание Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Более 120 внутренних рейсов отменены в Казахстане из-за беспорядков, которые привели к закрытию международного аэропорта Алма-Аты и перебоев с интернет-связью, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
"Всего на 9 января запланировано 224 рейса ("Эйр Астана" и Fly Arystan - 144, SCAT – 58, Qazaq Air – 22), из них с задержкой 11 рейсов, 129 рейсов отменены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные причины всех задержек и отмены рейсов – "закрытие аэропорта г. Алматы, проблемы с интернетом для подготовки к рейсу, сложные погодные условия, а также позднее прибытие рейсов (цепная реакция)".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.