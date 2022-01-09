https://ria.ru/20220109/reysy-1767006197.html

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов на рейсы в Казахстан

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов на рейсы в Казахстан - РИА Новости, 09.01.2022

"Аэрофлот" приостановил продажу билетов на рейсы в Казахстан

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановила продажу билетов, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T00:27

2022-01-09T00:27

2022-01-09T04:38

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

аэрофлот

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан и приостановила продажу билетов, сообщила авиакомпания.Временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно. На рейсы в Казахстан билеты нельзя купить по 20 января включительно, на вылеты из республики продажа приостановлена по 21 января.Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат денежных средств по месту оплаты перевозки. Также имеется возможность однократно перенести сроки полета, если рейс должен был состояться в период между 5 и 20 января, на более поздний период в том же классе обслуживания, но в пределах срока действия билета и без каких-либо доплат.В "Аэрофлоте" также отметили, что находятся в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД России по вопросам восстановления авиаперевозок с Казахстаном.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/aeroport-1766989762.html

https://ria.ru/20220108/aeroport-1766989762.html

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в мире, казахстан, аэрофлот