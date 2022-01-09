https://ria.ru/20220109/putin-1767036550.html

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 09.01.2022

Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Пресс-служба Кремля подтвердила, что Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T13:03

2022-01-09T13:03

2022-01-09T14:21

беспорядки в казахстане

безопасность

казахстан

владимир путин

одкб

армения

россия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Владимир Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ."Десятого января 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в пресс-релизе.Переговоры пройдут в формате видеоконференции, лидеры стран — членов организации обсудят ситуацию в Казахстане по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Организатором выступает Армения.На фоне волнений Токаев попросил союзников по ОДКБ о военной помощи, те направили в республику коллективные миротворческие силы. В их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны около шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

https://ria.ru/20220109/post-1767015502.html

казахстан

армения

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безопасность, казахстан, владимир путин, одкб, армения, россия