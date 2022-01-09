https://ria.ru/20220109/pozitsiya-1767005937.html

Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена

Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена - РИА Новости, 09.01.2022

Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена

Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T00:24

2022-01-09T00:24

2022-01-09T05:30

беспорядки в казахстане

в мире

сша

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической стабильности, заявили в Белом доме.Представитель администрации напомнил, что Россия озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласится.Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, он, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В российском МИД в ответ на слова госсекретаря заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".

https://ria.ru/20220108/mid-1766923248.html

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в мире, сша, энтони блинкен, россия