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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/pozitsiya-1767005937.html
Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена - РИА Новости, 09.01.2022
Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T00:24
2022-01-09T05:30
беспорядки в казахстане
в мире
сша
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической стабильности, заявили в Белом доме.Представитель администрации напомнил, что Россия озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласится.Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, он, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". В российском МИД в ответ на слова госсекретаря заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".
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в мире, сша, энтони блинкен, россия
00:24 09.01.2022 (обновлено: 05:30 09.01.2022)
 
Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена

Белый дом заявил, что возмутившие МИД России заявления Блинкена отражают позицию США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической стабильности, заявили в Белом доме.

"Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах", - сказал представитель администрации в ходе специального телефонного брифинга о грядущей дискуссии.

Представитель администрации напомнил, что Россия озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласится.
Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, он, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".
В российском МИД в ответ на слова госсекретаря заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".
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Вчера, 06:06Беспорядки в Казахстане
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