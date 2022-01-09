00:24 09.01.2022 (обновлено: 05:30 09.01.2022)
Белый дом прокомментировал возмутившие МИД России заявления Блинкена
Белый дом заявил, что возмутившие МИД России заявления Блинкена отражают позицию США
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Возмутившие российский МИД заявления госсекретаря США Энтони Блинкена отражают позицию Вашингтона на предстоящих переговорах с Москвой по стратегической стабильности, заявили в Белом доме.
"Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах", - сказал представитель администрации в ходе специального телефонного брифинга о грядущей дискуссии.
Представитель администрации напомнил, что Россия озвучила ряд вещей, с которыми Вашингтон не согласится.
Госсекретарь CША Энтони Блинкен ранее заявил, что США обеспокоены событиями в Казахстане, но считают, что республика может справиться сама и без помощи ОДКБ. Говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации, он, в частности, произнес следующую фразу: "Один урок из прошлой истории - когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти".
В российском МИД в ответ на слова госсекретаря заявили, что госсекретарь "пошутил в привычной для него хамской манере", отметив, что "если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным".