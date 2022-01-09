https://ria.ru/20220109/post-1767015502.html

Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза - РИА Новости, 09.01.2022

Назарбаев добровольно передал Токаеву пост председателя Совбеза

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T07:47

2022-01-09T07:47

2022-01-09T08:51

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву, заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.По его словам, Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву."Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны", — сказал Укибай.Он добавил, что Назарбаев и Токаев "всегда были "по одну сторону баррикад".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 18 силовиков.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

https://ria.ru/20220108/mirotvortsy-1767002465.html

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