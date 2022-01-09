https://ria.ru/20220109/pasport-1766177282.html

В РПЦ рассказали, почему верующих беспокоит введение цифровых паспортов

В РПЦ рассказали, почему верующих беспокоит введение цифровых паспортов - РИА Новости, 09.01.2022

В РПЦ рассказали, почему верующих беспокоит введение цифровых паспортов

Верующие обеспокоены в вопросе введения электронных паспортов не техническим прогрессом, а возможностью контроля над личностью, соблюдением своих прав и... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:00

2022-01-09T06:00

2022-01-09T06:00

религия

русская православная церковь

сергий радонежский

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Верующие обеспокоены в вопросе введения электронных паспортов не техническим прогрессом, а возможностью контроля над личностью, соблюдением своих прав и законодательства, сказал РИА Новости секретарь Синодальной комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр АбрамовРанее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил в интервью РИА Новости, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый гражданин по своему усмотрению. По словам вице-премьера, на карту с несколькими степенями защиты от подделки внесут персональные данные человека и его фотографию. Чернышенко напомнил, что удостоверение личности нового образца — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС, номер водительских прав.“Беспокойство верующих состоит не в техническом прогрессе: будут, естественно, какие-то новые формы хранения информации, в этом ничего нет. Вопрос в том, не осуществляется ли при этом контроль над личностью. Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта - то в этом ничего дурного нет, как мне представляется, если речь идет о том, что будут соблюдены добровольность и возможность выбора бумажного или безбумажного носителя и так далее. Если за этим стоят ограничительные меры, то, естественно, ограничения ни у кого не могут вызвать восторга, особенно если причина этих ограничений находится за пределами действующего законодательства”, - сказал РИА Новости Абрамов.Представления о “сатанинских QR-кодах”, отметил он, среди верующих распространены не больше, чем в целом среди населения России. При этом о проблемах, связанных с QR-кодами, напомнил Абрамов, исчерпывающе высказался на епархиальном собрании Москвы в декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На собрании 22 декабря 2021 года он заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны. Говоря о QR-кодах, он сказал, что люди обеспокоены введением разрешительного порядка предоставления прав и возможностей, которые ранее не подвергались сомнению и были общедоступными. Патриарх назвал немыслимым введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов.Абрамов отметил, что если паспорт приобретает какие-то технические формы, то в этом нет ничего дурного. “Но если вы, например, без электронного паспорта, а не паспорта гражданина Российской Федерации, не сможете зарегистрироваться на рейс - то это уже совсем другая история, и встает вопрос, насколько оправданы подобные технические новации”, - добавил священник.Этим, по его мнению, озабочены не только православные верующие. “Озабоченность не прогрессом техники, который в рамках разумных этических ограничений можно только приветствовать. Он и без наших приветствий обойдется. Задача - в том, чтобы его обеспечить морально, а права и свободы людей, которые отражены в основном законе, несомненно, должны соблюдаться”, - заключил он.Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда Московского патриархата сказал РИА Новости, что в РПЦ приветствуют утверждение добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращают внимание на риск утечки личной информации.

https://ria.ru/20211228/pasport-1765778942.html

https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html

https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764003677.html

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русская православная церковь, сергий радонежский, дмитрий чернышенко