https://ria.ru/20220109/omikron-1767073859.html

"Омикрон" особенно опасен для одной группы людей

В Китае назвали уязвимую перед "омикроном" группу людей - РИА Новости, 09.01.2022

"Омикрон" особенно опасен для одной группы людей

Коронавирус остается крайне опасным заболеванием, способным привести к смертельному исходу, заявил Global Times китайский вирусолог Чжан Вэньхун. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:08

2022-01-09T20:08

2022-01-09T20:08

распространение коронавируса

в мире

китай

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коронавирус остается крайне опасным заболеванием, способным привести к смертельному исходу, заявил Global Times китайский вирусолог Чжан Вэньхун.Врач раскритиковал точку зрения о том, что стремительно распространяющийся в мире штамм "омикрон" по сути является "тяжелой простудой". Вэньхун подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен, а новая разновидность несет особенную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.Кроме того, он высказался против снятия ограничений на перемещение людей между странами. Для этого, по его словам, необходим коллективный иммунитет, которого можно достигнуть при помощи вакцинации.Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.С начала пандемии в мире зарегистрировано почти 299 миллионов случаев заражения коронавирусом. Около 5,5 миллиона пациентов спасти не удалось. Больше всего инфицированных — в США, Индии, Бразилии и Великобритании.

https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

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в мире, китай, здоровье - общество, коронавирус covid-19