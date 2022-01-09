"Омикрон" особенно опасен для одной группы людей

В Китае назвали уязвимую перед "омикроном" группу людей
Китайский вирусолог Вэньхун заявил об опасности "омикрона" для людей со слабым иммунитетом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коронавирус остается крайне опасным заболеванием, способным привести к смертельному исходу, заявил Global Times китайский вирусолог Чжан Вэньхун.
Врач раскритиковал точку зрения о том, что стремительно распространяющийся в мире штамм "омикрон" по сути является "тяжелой простудой". Вэньхун подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен, а новая разновидность несет особенную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.
Кроме того, он высказался против снятия ограничений на перемещение людей между странами. Для этого, по его словам, необходим коллективный иммунитет, которого можно достигнуть при помощи вакцинации.
Омикрон-штамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, изначально этот вариант развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ.
С начала пандемии в мире зарегистрировано почти 299 миллионов случаев заражения коронавирусом. Около 5,5 миллиона пациентов спасти не удалось. Больше всего инфицированных — в США, Индии, Бразилии и Великобритании.