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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html
У "омикрона" есть необычная способность
Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма - РИА Новости, 09.01.2022
У "омикрона" есть необычная способность
Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:37
2022-01-09T20:27
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
александр чепурнов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон"."Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного."Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. &lt;…&gt; Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса."Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".Накануне стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.
https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html
https://ria.ru/20220109/deti-1767053135.html
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воз, коронавирус covid-19, александр чепурнов
18:37 09.01.2022 (обновлено: 20:27 09.01.2022)
 
Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма

Вирусолог Чепурнов заявил о способности "омикрона" объединяться с другими штаммами

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон".
"Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.
Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного.
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Ученые предсказали конец пандемии из-за "омикрона"
"Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. <…> Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.
Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса.
"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.
Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.
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Врачи объяснили, почему омикрон-штамм опасен для детей
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".
Накануне стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВОЗКоронавирус COVID-19Александр Чепурнов
 
 
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