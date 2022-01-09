https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html
У "омикрона" есть необычная способность
Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма - РИА Новости, 09.01.2022
У "омикрона" есть необычная способность
Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T18:37
2022-01-09T18:37
2022-01-09T20:27
распространение коронавируса
воз
коронавирус covid-19
александр чепурнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9738800cfb7c630ea9d4c56b14679421.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон"."Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного."Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. <…> Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса."Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".Накануне стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.
https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html
https://ria.ru/20220109/deti-1767053135.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9edaa67d47168c97bb7191261eab2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, коронавирус covid-19, александр чепурнов
18:37 09.01.2022 (обновлено: 20:27 09.01.2022)
Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма
Вирусолог Чепурнов заявил о способности "омикрона" объединяться с другими штаммами
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru
начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов
.
Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон".
"Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.
Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного.
"Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. <…> Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.
Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса.
"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.
Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии
в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ
он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".
Накануне стало известно об обнаружении на Кипре
"дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.