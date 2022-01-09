https://ria.ru/20220109/omikron-1767067034.html

У "омикрона" есть необычная способность

Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма - РИА Новости, 09.01.2022

У "омикрона" есть необычная способность

Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:37

2022-01-09T18:37

2022-01-09T20:27

распространение коронавируса

воз

коронавирус covid-19

александр чепурнов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента, заявил Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон"."Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного."Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. <…> Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса."Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.Дельта-штамм коронавируса выявили в Индии в октябре 2020 года, после этого он стал доминирующим в мире. В перечне ВОЗ он значится как "вызывающий озабоченность" — так же как "омикрон" и еще три других варианта SARS-CoV-2.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября 2021-го. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, зараженного ВИЧ. Как в конце декабря сообщала ВОЗ, "омикрон" выявили уже в 110 странах мира, он распространяется быстрее "дельты".Накануне стало известно об обнаружении на Кипре "дельтакрона" — гибрида "омикрона" и "дельты". При этом министр здравоохранения государства заявил, что новый штамм не вызывает беспокойства у властей.

https://ria.ru/20220108/omikron-1766946986.html

https://ria.ru/20220109/deti-1767053135.html

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воз, коронавирус covid-19, александр чепурнов