https://ria.ru/20220109/omikron-1767042187.html
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 09.01.2022
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:17
2022-01-09T14:17
2022-01-09T14:17
распространение коронавируса
в мире
узбекистан
astrazeneca
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759487898_0:50:2983:1728_1920x0_80_0_0_b9cf507ea2e5a770c1ca3fa39069e695.jpg
ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны."В нашей стране выявлен штамм "омикрон", меры предосторожности будут усилены", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.По данным ведомства, на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом было отмечено, что заболеваемость COVID-19 растет, необходимо продолжать принимать необходимые меры против этого заболевания.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70. В субботу в стране было выявлено 369 случаев COVID-19 – это новый максимум с октября прошлого года.По данным ведомства, общее число умерших составляет 1494, выздоровевших - 197 073, на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 13,7 миллиона человек (64,4% взрослого населения).
https://ria.ru/20220109/omikron-1767012831.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759487898_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_af75b15d23164e9e004fac1ba1385511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, astrazeneca , коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"
В Узбекистане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости.
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане
, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"В нашей стране выявлен штамм "омикрон", меры предосторожности будут усилены", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом было отмечено, что заболеваемость COVID-19 растет, необходимо продолжать принимать необходимые меры против этого заболевания.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70. В субботу в стране было выявлено 369 случаев COVID-19 – это новый максимум с октября прошлого года.
По данным ведомства, общее число умерших составляет 1494, выздоровевших - 197 073, на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.
С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской AstraZeneca
, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 13,7 миллиона человек (64,4% взрослого населения).