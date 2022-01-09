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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220109/omikron-1767042187.html
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 09.01.2022
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:17
2022-01-09T14:17
распространение коронавируса
в мире
узбекистан
astrazeneca
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны."В нашей стране выявлен штамм "омикрон", меры предосторожности будут усилены", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.По данным ведомства, на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом было отмечено, что заболеваемость COVID-19 растет, необходимо продолжать принимать необходимые меры против этого заболевания.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70. В субботу в стране было выявлено 369 случаев COVID-19 – это новый максимум с октября прошлого года.По данным ведомства, общее число умерших составляет 1494, выздоровевших - 197 073, на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 13,7 миллиона человек (64,4% взрослого населения).
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в мире, узбекистан, astrazeneca , коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:17 09.01.2022
 
В Узбекистане выявили первый случай заражения "омикроном"

В Узбекистане выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в воскресенье в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"В нашей стране выявлен штамм "омикрон", меры предосторожности будут усилены", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, на заседании республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом было отмечено, что заболеваемость COVID-19 растет, необходимо продолжать принимать необходимые меры против этого заболевания.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021 года держалось на уровне до 50 за день. Весной-летом число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022 года упало до 60-70. В субботу в стране было выявлено 369 случаев COVID-19 – это новый максимум с октября прошлого года.
По данным ведомства, общее число умерших составляет 1494, выздоровевших - 197 073, на лечении находятся 1774 пациента с COVID-19.
С 1 апреля 2021 года в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российскими "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полный курс вакцинации прошли более 13,7 миллиона человек (64,4% взрослого населения).
Медицинский работник в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
06:29Распространение коронавируса
В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"
 
Распространение коронавирусаВ миреУзбекистанAstraZenecaКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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