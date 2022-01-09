https://ria.ru/20220109/omikron-1767012831.html

В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"

В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона" - РИА Новости, 09.01.2022

В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространением штамма коронавируса "омикрон" и недостаточного соблюдения гражданами... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T06:29

2022-01-09T06:29

2022-01-09T06:30

в мире

казахстан

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространением штамма коронавируса "омикрон" и недостаточного соблюдения гражданами профилактических мер - с начала года в стране зафиксировано более 5,2 тысячи заболевших, сообщил и. о. министра здравоохранения Казахстана Жандос Буркитбаев."Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5 093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ- (в общей сложности 5 208 случаев COVID-19 - ред.)", - сказал Буркитбаев на заседании межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения COVID-19 в Казахстане. Высказывания главы минздрава приводятся в релизе правительства республики.По оценкам казахстанского минздрава, в красную зону по распространению коронавируса переместилась столица Нур-Султан, в желтую зону – города-миллионники Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне."Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики", - пояснил Буркитбаев.В целом, как уточнили в правительстве Казахстана, доминирующим в стране остается дельта-штамм коронавируса – на него приходится 71% всех собранных специалистами образцов.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766985177.html

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в мире, казахстан, коронавирус covid-19