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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220109/omikron-1767012831.html
В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"
В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона" - РИА Новости, 09.01.2022
В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"
Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространением штамма коронавируса "омикрон" и недостаточного соблюдения гражданами... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T06:29
2022-01-09T06:30
в мире
казахстан
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространением штамма коронавируса "омикрон" и недостаточного соблюдения гражданами профилактических мер - с начала года в стране зафиксировано более 5,2 тысячи заболевших, сообщил и. о. министра здравоохранения Казахстана Жандос Буркитбаев."Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5 093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ- (в общей сложности 5 208 случаев COVID-19 - ред.)", - сказал Буркитбаев на заседании межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения COVID-19 в Казахстане. Высказывания главы минздрава приводятся в релизе правительства республики.По оценкам казахстанского минздрава, в красную зону по распространению коронавируса переместилась столица Нур-Султан, в желтую зону – города-миллионники Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне."Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики", - пояснил Буркитбаев.В целом, как уточнили в правительстве Казахстана, доминирующим в стране остается дельта-штамм коронавируса – на него приходится 71% всех собранных специалистами образцов.
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в мире, казахстан, коронавирус covid-19
06:29 09.01.2022 (обновлено: 06:30 09.01.2022)
 
В Казахстане заявили об ухудшении эпидситуации в стране из-за "омикрона"

Глава Минздрава Казахстана Буркитбаев заявил об ухудшении эпидситуации из-за "омикрона"

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в Алма-Ате
Медицинский работник в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинский работник в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 9 янв – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Казахстане ухудшается из-за распространением штамма коронавируса "омикрон" и недостаточного соблюдения гражданами профилактических мер - с начала года в стране зафиксировано более 5,2 тысячи заболевших, сообщил и. о. министра здравоохранения Казахстана Жандос Буркитбаев.
"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции ухудшается, с начала года уже зарегистрировано 5 093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ- (в общей сложности 5 208 случаев COVID-19 - ред.)", - сказал Буркитбаев на заседании межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения COVID-19 в Казахстане. Высказывания главы минздрава приводятся в релизе правительства республики.
По оценкам казахстанского минздрава, в красную зону по распространению коронавируса переместилась столица Нур-Султан, в желтую зону – города-миллионники Шымкент и Алматы. Остальные 14 регионов находятся в зеленой зоне.
"Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса "омикрон", высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики", - пояснил Буркитбаев.
В целом, как уточнили в правительстве Казахстана, доминирующим в стране остается дельта-штамм коронавируса – на него приходится 71% всех собранных специалистами образцов.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
Вчера, 18:55Распространение коронавируса
Казахстан перешел в "желтую зону" по темпам распространения коронавируса
 
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