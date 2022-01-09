20:28 09.01.2022 (обновлено: 22:46 09.01.2022)
Благодаря ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию, заявил эксперт
Эксперт Коротченко заявил, что благодаря ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию
Игорь Коротченко
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Благодаря присутствию миротворческих сил ОКДБ в Казахстане удалось переломить ситуацию в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, сказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В настоящий момент в Казахстане удалось переломить ситуацию. Во многом это произошло благодаря военно-политическому фактору присутствия в регионе миротворцев ОДКБ", - сказал Коротченко.
Главный смысл военного присутствия ОДКБ, отмечает эксперт, - это стабилизация ситуации. "Сам факт такой военной поддержки приводит к тому, что казахстанские силовики действуют уверенно и четко, решают задачи по нейтрализации незаконных вооруженных формирований и ликвидации последствий массовых беспорядков и вооруженных боестолкновений", - рассказал специалист.
Военный эксперт отметил, что решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ пришлось принимать в условиях форс-мажорных обстоятельств. "Тем не менее, сроки доставки и развертывания контингента, основу которого составляет ВДВ, показывает, что Вооруженные силы РФ находятся в отличной форме и способны к быстрым и внезапным действиям, в том числе по неожиданном вводным", - пояснил Коротченко.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.