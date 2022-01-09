https://ria.ru/20220109/odkb-1767063961.html

США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ

США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ - РИА Новости, 09.01.2022

США потребовали у Казахстана объяснений по обращению за помощью к ОДКБ

США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил в... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:59

2022-01-09T17:59

2022-01-09T17:59

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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касым-жомарт токаев

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен."У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно - это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.Он также осудил приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по тем, кто не сложит оружие. "Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику", - подчеркнул глава американской дипломатии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220108/krizis-1766884573.html

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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жанаозен

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в мире, сша, оон, одкб, жанаозен, энтони блинкен, касым-жомарт токаев, россия, казахстан