15:07 09.01.2022 (обновлено: 15:34 09.01.2022)
В ОДКБ обсудили развертывание миротворцев в Казахстане
Генсек ОДКБ Зась обсудил с командующим миротворцев Сердюковым операцию в Казахстане
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ. Скриншот видео
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковником Андреем Сердюковым ход развертывания КМС на территории республики, сообщил пресс-секретарь Организации Владимир Зайнетдинов.
"Обсуждался ход развертывания КМС ОДКБ на территории Казахстана, которые были туда направлены в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в Республике Казахстан. Было отмечено, что подразделения миротворцев уже приступили к выполнению поставленных задач. Ими взяты под охрану важные государственные, военные и стратегические объекты", - сообщил Зайнетдинов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.