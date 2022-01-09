14:43 09.01.2022 (обновлено: 22:51 09.01.2022)
Песков заявил, что сессия ОДКБ пока не планирует подписание документов
Песков: сессия ОДКБ по Казахстану пока не планирует подписание каких-либо документов
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Принятия каких-либо документов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 10 января, на данный момент не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием руководства пяти государств, включая президента РФ Владимира Путина, созвана по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В повестке дня один вопрос - "О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации". Встреча пройдет в режиме видеоконференции под председательством Армении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.