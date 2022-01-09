Жителей Нур-Султана призвали оставаться дома
Жителей Нур-Султана призвали оставаться дома и следить за детьми
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН 9 янв – РИА Новости. Жителей столицы Казахстана просят не выходить на улицу и следить за детьми, говорится в сообщении начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана Саденова.
"Жителей Нур-Султана просят оставаться дома и следить за детьми. Столица под полным контролем, но проводится оперативная работа, заявил комендант города. Полицейские ходят по квартирам и дворам. О сомнительных лицах просят сообщать в полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комендантский час в Нур-Султане действует с 23.00 до 7.00.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.