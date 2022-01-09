https://ria.ru/20220109/ndfl-1767077065.html

В Госдуме прокомментировали предложение повысить НДФЛ до 50 процентов

В Госдуме прокомментировали предложение повысить НДФЛ до 50 процентов - РИА Новости, 09.01.2022

В Госдуме прокомментировали предложение повысить НДФЛ до 50 процентов

Предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T20:55

2022-01-09T20:55

2022-01-09T20:55

экономика

госдума рф

кпрф

деловая россия

владимир гутенев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50% носит популистский характер, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ("Единая Россия").По сообщениям СМИ, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) предложил установить НДФЛ в размере 25% для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, он предложил снизить НДФЛ до 5% или до нуля. Это будет более справедливая система, которая приведет к сокращению разрыва в доходах и снизит социальную напряженность, считает Щапов."Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений абсолютно верны", - прокомментировал Гутенев.Он допускает, что такие "радикальные предложения кроме как к дестабилизации бизнес-сообщества больше ни к чему не приведут". "Думаю, что подобные комментарии даст и РСПП, и "Деловая Россия", и "Опора России". Здесь у всех есть весьма и весьма консолидированное мнение о том, что для развития бизнеса, для привлечения инвестиций в нашу страну важна стабильность. Поэтому подобные заявления работают не на стабильность", - считает Гутенев.При этом он допускает, что в перспективе государство будет делать шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения, чем сейчас. "То есть люди, получающие низкие доходы будут платить мало или вообще не будут платить налогов, а те, кто получает действительно большие доходы, они будут платить больше, чем сегодня. Но это будет процесс, растянутый во времени, предсказуемый, заранее анонсированный, то есть мы будем за два-три года узнавать о том, как будут меняться правила игры. По крайней мере, я на это надеюсь", - пояснил Гутенев.

https://ria.ru/20220109/nalogi-1767028185.html

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экономика, госдума рф, кпрф, деловая россия, владимир гутенев, михаил щапов, россия