Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/natsgvardeytsy-1767081582.html
Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков
Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 09.01.2022
Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков
Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T22:37
2022-01-09T23:45
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
шымкент
одкб
жанаозен
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766947130_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_240ac683b4a8ea890d148d55b02cf569.jpg
НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике, сообщила пресс-служба ведомства."Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Шымкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек", — заявил замминистра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков. Его слова приводятся в Telegram-канале, где публикуют официальную информацию ведомств о ситуации в Казахстане.По его словам, также повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.Во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.МВД республики ранее сообщало, что во время беспорядков погибли 16 силовиков, более 1,3 тысячи пострадали.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
https://ria.ru/20220109/nagrada-1767074878.html
https://ria.ru/20220109/odkb-1767075753.html
казахстан
шымкент
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/08/1766947130_295:314:2607:2048_1920x0_80_0_0_3a7cdf0589c34351c0d99f53672f4b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, шымкент, одкб, жанаозен, актау, telegram (приложение), касым-жомарт токаев
22:37 09.01.2022 (обновлено: 23:45 09.01.2022)
 
Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков

Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время массовых беспорядков в стране

© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике, сообщила пресс-служба ведомства.
"Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Шымкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек", — заявил замминистра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков. Его слова приводятся в Telegram-канале, где публикуют официальную информацию ведомств о ситуации в Казахстане.
По его словам, также повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.
Во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.
МВД республики ранее сообщало, что во время беспорядков погибли 16 силовиков, более 1,3 тысячи пострадали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
20:19Беспорядки в Казахстане
Токаев посмертно наградил 16 погибших казахстанских сотрудников органов

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
20:28Беспорядки в Казахстане
Благодаря ОДКБ в Казахстане удалось переломить ситуацию, заявил эксперт
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНШымкентОДКБЖанаозенАктауTelegram (приложение)Касым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФ
00:54Мэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человек
00:52Японцев восхитил российский вертолет-"шедевр"
00:51В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в город
00:45В Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детей
00:42В МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республику
00:38Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
00:36МИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точках
00:32Армия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республики
00:25В госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в Женеве
00:13В Казахстане поминают жертв январских беспорядков
23:59Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИ
23:50МЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в Гудермесе
23:35На юге Армении произошло землетрясение
23:24В Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человек
23:16При пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человек
23:07В некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снега 0:18
22:58Рябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в Женеве
22:56Предварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил Рябков
22:47В США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"
Лента новостейМолния
Новое ударное танковое подразделение сформировали в соединении ТОФМэр Нью-Йорка подтвердил, что при пожаре в Бронксе погибли 19 человекЯпонцев восхитил российский вертолет-"шедевр"В Атырау установили четыре блокпоста на въезде в городВ Роспотребнадзоре заявили о широком распространении COVID-19 среди детейВ МИД Казахстана рассказали, когда миротворцы ОДКБ покинут республикуКазахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республикиМИД Казахстана: среди нападавших есть люди с опытом в горячих точкахАрмия Казахстана противостоит террористам, заявили в МИД республикиВ госдепе рассказали о предварительных переговорах с Россией в ЖеневеВ Казахстане поминают жертв январских беспорядковУчасток Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения, сообщили СМИМЧС Чечни опровергло информацию о взрыве на нефтебазе в ГудермесеНа юге Армении произошло землетрясениеВ Югре задержали продавцов алкоголя, от которого умерли восемь человекПри пожаре в многоэтажном доме в Нью-Йорке погибли не меньше 19 человекВ некоторых районах Москвы за несколько часов выпало два сантиметра снегаРябков прокомментировал предстоящие переговоры с США в ЖеневеПредварительные переговоры с США прошли потрясающе, заявил РябковВ США назвали бесполезные "страны-иждивенцы"