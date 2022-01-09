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Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков

Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков - РИА Новости, 09.01.2022

Почти 400 нацгвардейцев Казахстана пострадали во время беспорядков

Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T22:37

2022-01-09T22:37

2022-01-09T23:45

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НУР-СУЛТАН, 9 янв — РИА Новости. Около 400 бойцов Национальной гвардии Казахстана пострадали во время беспорядков в республике, сообщила пресс-служба ведомства."Бойцы Нацгвардии несут службу в круглосуточном режиме. В ходе обеспечения правопорядка в городах Алма-Ата, Шымкент и ряде областных центров в результате противостояния с хулиганствующей толпой число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек", — заявил замминистра внутренних дел и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков. Его слова приводятся в Telegram-канале, где публикуют официальную информацию ведомств о ситуации в Казахстане.По его словам, также повреждено свыше 90 единиц военной техники Нацгвардии.Во всех населенных пунктах казахстанские военнослужащие совместно с сотрудниками полиции и Национальной гвардии несут службу на блокпостах, осуществляя пропускной контроль.МВД республики ранее сообщало, что во время беспорядков погибли 16 силовиков, более 1,3 тысячи пострадали.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.В пятницу Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Власти услышали все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, добавил он.

https://ria.ru/20220109/nagrada-1767074878.html

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