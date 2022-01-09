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В НАТО предположили, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч
В НАТО предположили, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч - РИА Новости, 09.01.2022
В НАТО предположили, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на "серию встреч" для поиска приемлемых решений для всех сторон... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T21:18
2022-01-09T21:18
2022-01-09T22:45
в мире
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на "серию встреч" для поиска приемлемых решений для всех сторон и компромисса."Мы раньше доказывали, что способны достигать компромисса и искать решения с Россией", - добавил Столтенберг в интервью газете Financial Times.На вечер 9 января запланирована первая встреча между российской и американской делегациями в формате ужина. Это "предварительные" переговоры. Основная часть дискуссий пройдет в понедельник, в закрытом формате, на территории постпредства США при женевском отделении ООН.Делегацию США на переговорах возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.После консультаций РФ и США в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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в мире, сша, йенс столтенберг, оон, вена, нато, совет россия-нато, россия
21:18 09.01.2022 (обновлено: 22:45 09.01.2022)
В НАТО предположили, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч
Генсек НАТО Столтенберг предположил, что переговоры с Россией растянутся на серию встреч