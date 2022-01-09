https://ria.ru/20220109/muzykant-1767055458.html

Бишкек призвал освободить задержанного в Казахстане киргизского музыканта

Бишкек призвал освободить задержанного в Казахстане киргизского музыканта - РИА Новости, 09.01.2022

Бишкек призвал освободить задержанного в Казахстане киргизского музыканта

МИД Киргизии призвал немедленно освободить киргизского музыканта Викрама Рузахунова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане, сообщили РИА... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T16:43

2022-01-09T16:43

2022-01-09T16:50

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БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. МИД Киргизии призвал немедленно освободить киргизского музыканта Викрама Рузахунова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Сообщается, что в связи с задержанием киргизстанца в МИД Киргизии был приглашен посол Казахстана в республике Рапиль Жошыбаев."В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Мадмаров вручил послу республики Казахстан Р.Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина В.Рузахунова, с призывом предоставить консульский доступ к задержанному В.Рузахунову и освободить его в самое ближайшее время", - заявил представитель пресс-службы.По данным ведомства, в свою очередь посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД Казахстана и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время. Он заверил, что в "сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом, на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом.

https://ria.ru/20220109/kirgiziya-1767051847.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767043071.html

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