16:43 09.01.2022 (обновлено: 16:50 09.01.2022)
Бишкек призвал освободить задержанного в Казахстане киргизского музыканта
Бишкек призвал освободить задержанного в Казахстане киргизского музыканта Рузахунова
Полиция и военные на блок-посту в Нур-Султане, Казахстан
БИШКЕК, 9 янв - РИА Новости. МИД Киргизии призвал немедленно освободить киргизского музыканта Викрама Рузахунова, подозреваемого в участии в массовых беспорядках в Казахстане, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что в связи с задержанием киргизстанца в МИД Киргизии был приглашен посол Казахстана в республике Рапиль Жошыбаев.
"В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Мадмаров вручил послу республики Казахстан Р.Жошыбаеву ноту относительно задержания гражданина В.Рузахунова, с призывом предоставить консульский доступ к задержанному В.Рузахунову и освободить его в самое ближайшее время", - заявил представитель пресс-службы.
По данным ведомства, в свою очередь посол Казахстана сообщил, что озабоченность киргизской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД Казахстана и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время. Он заверил, что в "сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".
Ранее казахстанский телеканал "Хабар 24" показал интервью мужчины, который рассказал, что он якобы является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге. По его словам, неизвестные люди купили ему билет, поселили на съемной квартире в Алма-Ате и пообещали 200 долларов за участие в протестах. При этом, на интервьюируемом явно виднелись следы недавних побоев. В Бишкеке в задержанном опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто летал в соседнюю страну на концерты. Глава спецслужб Киргизии официально заявил, что Рузахунов не является террористом.