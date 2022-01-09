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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220109/moskva-1767031005.html
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.01.2022
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:47
2022-01-09T11:47
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 1323; 3. Московская область - 1124", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - два.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 09.01.2022
 
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3274 случая заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медик и пациент в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 1323; 3. Московская область - 1124", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - два.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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