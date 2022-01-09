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В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.01.2022
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:47
2022-01-09T11:47
2022-01-09T11:47
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 1323; 3. Московская область - 1124", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - два.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3274 случая заражения коронавирусом за сутки