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В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 09.01.2022

В Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:47

2022-01-09T11:47

2022-01-09T11:47

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Подмосковье – 1124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3274; 2. Санкт-Петербург - 1323; 3. Московская область - 1124", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе - два.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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