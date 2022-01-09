https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767060813.html

Белорусские миротворцы ОДКБ охраняют аэродром и арсенал в Казахстане

Белорусские миротворцы ОДКБ охраняют аэродром и арсенал в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022

Белорусские миротворцы ОДКБ охраняют аэродром и арсенал в Казахстане

Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане охраняют арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай и военный аэродром "Жетыген",... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T17:29

2022-01-09T17:29

2022-01-09T22:50

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МИНСК, 9 янв - РИА Новости. Белорусские военные в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане охраняют арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай и военный аэродром "Жетыген", сообщило в воскресенье госиздание "СБ.Беларусь сегодня"."Арсенал артиллерийских боеприпасов в поселке Копчегай, военный аэродром "Жетыген" недалеко от Алматы — одни из важных стратегических объектов, которые сейчас взяли под охрану белорусские миротворцы", - говорится в сообщении.Со ссылкой на замкомандующего силами спецопераций вооруженных сил Белоруссии Сергея Андреева отмечается, что все белорусские военные несут службу по контракту, прибыли в Казахстан добровольно. "Военнослужащие обеспечены нормальными условиями проживания, горячим питанием, выполняют задачи по предназначению. Все порученные нам объекты взяты под контроль", - сказал он."Пострадавших (среди белорусских миротворцев - ред.), заболевших нет. Все в добром здравии и несут службу", - сообщил Андреев.В частности, территория охраняемого аэродрома - 14 километров. "Это периметр. Взлетная полоса 3 километра плюс прилегающая зона безопасности. Охраняют территорию только белорусы. Вот прямо сейчас прилетает очередная группа с российской стороны, коллеги будут выполнять определенные задачи. И здесь мы должны обеспечить им безопасное приземление, развертывание и убытие", - сообщил изданию командир батальона тактической группы вооруженных сил Белоруссии Сергей Красовский.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767048825.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767046613.html

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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев