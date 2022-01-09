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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767044949.html
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане - РИА Новости, 09.01.2022
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане
Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана, сообщил командующий ими генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T14:56
2022-01-09T16:04
беспорядки в казахстане
казахстан
алма-ата
одкб
в мире
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АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана, сообщил командующий ими генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков."В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", — сказал он на совместном брифинге с замглавы казахстанского Минобороны генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.Сердюков поблагодарил Казахстан за оперативное решение организационных вопросов и отметил, что подразделения будут выполнять задачи до полной стабилизации обстановки в республике.О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны более шести тысяч человек.До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились.
https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767027961.html
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Заявление о завершении развертывания миротворческих сил ОДКБ на территории Казахстана
В Казахстане окончено развертывание коллективных миротворческих сил ОДКБ. Силы ОДКБ останутся в стране «до полной стабилизации обстановки», сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков. Военнослужащие приступили к выполнению задач, они охраняют военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и прилегающих к городу районах. По словам Сердюкова, военно-транспортные самолеты заберут россиян, которые отдыхали в Казахстане или гостили у родственников и пожелали уехать.
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казахстан, алма-ата, одкб, в мире, оон, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, андрей сердюков
14:56 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
 
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане

Глава миротворцев ОДКБ Сердюков: коллективные силы охраняют в Казахстане важные объекты

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана, сообщил командующий ими генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков.
"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", — сказал он на совместном брифинге с замглавы казахстанского Минобороны генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.
Сердюков поблагодарил Казахстан за оперативное решение организационных вопросов и отметил, что подразделения будут выполнять задачи до полной стабилизации обстановки в республике.
О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
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До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
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