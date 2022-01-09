14:56 09.01.2022 (обновлено: 16:04 09.01.2022)
Сердюков рассказал о задачах миротворцев ОДКБ в Казахстане
Глава миротворцев ОДКБ Сердюков: коллективные силы охраняют в Казахстане важные объекты
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛичный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Личный состав миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 9 янв — РИА Новости. Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана, сообщил командующий ими генерал-полковник российской армии Андрей Сердюков.
"В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах", — сказал он на совместном брифинге с замглавы казахстанского Минобороны генерал-лейтенантом Султаном Гамалетдиновым.
Сердюков поблагодарил Казахстан за оперативное решение организационных вопросов и отметил, что подразделения будут выполнять задачи до полной стабилизации обстановки в республике.
О военной помощи на фоне волнений в стране ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав вошли военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в республике начались в первые дни 2022 года, поводом для недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ, используемый для заправки машин. Впоследствии люди вышли на улицы и в других городах, произошло несколько столкновений с силовиками республики, есть жертвы со всех сторон.
Участники событий, которых власти называют боевиками или террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, их отбили. По данным ООН, во время протестов в Казахстане ранены около тысячи человек. МВД республики сообщило, что погибли 16 силовиков, задержаны более шести тысяч человек.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.
Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, однако волнения продолжились.