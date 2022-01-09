https://ria.ru/20220109/milokhin-1767045898.html
"Я враг". Российского тиктокера не пустили на Украину
Тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину - РИА Новости, 09.01.2022
"Я враг". Российского тиктокера не пустили на Украину
Российского блогера и музыканта Даню Милохина не пустили на территорию Украины. Об этом он рассказал в инстаграме. РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:08
2022-01-09T15:08
2022-01-09T15:54
украина
киев
борисполь
даня милохин
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российского блогера и музыканта Даню Милохина не пустили на территорию Украины. Об этом он рассказал в инстаграме.Милохин прилетел в Киев, однако выйти из аэропорта Борисполь ему не дала пограничная служба."Нас держат в плену... Чуваки, меня не впустили, я враг. Нас обратно развернули", — написал он.В посте не сказано, почему именно блогера не пустили на Украину.Тиктокер также показал статистику посещения своей страницы по странам: украинские пользователи занимают второе место — 11% от всей аудитории.В августе 2015 года украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Тогда в список в том числе попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Киев связывает это в том числе с конфликтом в Донбассе. При этом Москва не раз подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском противостоянии и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
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украина, киев, борисполь, даня милохин
15:08 09.01.2022 (обновлено: 15:54 09.01.2022)
Тиктокера Даню Милохина не пустили на Украину
Российского блогера Даню Милохина не пустили на территорию Украины
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости.
Российского блогера и музыканта Даню Милохина
не пустили на территорию Украины
. Об этом он рассказал в инстаграме.
Милохин прилетел в Киев
, однако выйти из аэропорта Борисполь
ему не дала пограничная служба.
"Нас держат в плену... Чуваки, меня не впустили, я враг. Нас обратно развернули", — написал он.
В посте не сказано, почему именно блогера не пустили на Украину.
Тиктокер также показал статистику посещения своей страницы по странам: украинские пользователи занимают второе место — 11% от всей аудитории.
В августе 2015 года украинский Минкульт обнародовал черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". Тогда в список в том числе попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором". Киев связывает это в том числе с конфликтом в Донбассе. При этом Москва не раз подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском противостоянии и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.