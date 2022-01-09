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МИД зарегистрировал 1600 заявок от россиян на вылет из Казахстана

МИД зарегистрировал 1600 заявок от россиян на вылет из Казахстана - РИА Новости, 09.01.2022

МИД зарегистрировал 1600 заявок от россиян на вылет из Казахстана

МИД России зарегистрировал 1,6 тысячи заявок на вылет из Казахстана от российских граждан, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T14:18

2022-01-09T14:18

2022-01-09T14:24

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казахстан

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. МИД России зарегистрировал 1,6 тысячи заявок на вылет из Казахстана от российских граждан, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова."По состоянию на сегодня, в общей сложности зарегистрировано около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767038349.html

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казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау, мария захарова, касым-жомарт токаев