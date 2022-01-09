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В мэрии Алма-Аты заявили, что и.о. мэра пытались убить

В мэрии Алма-Аты заявили, что и.о. мэра пытались убить - РИА Новости, 09.01.2022

В мэрии Алма-Аты заявили, что и.о. мэра пытались убить

Заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ержан Бабакумаров подтвердил, что мэр города Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков несколько дней назад,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T18:12

2022-01-09T18:12

2022-01-09T18:30

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. Заместитель акима (мэра) Алма-Аты Ержан Бабакумаров подтвердил, что мэр города Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков несколько дней назад, его пытались убить.Ранее издание orda.kz сообщило, что Сагинтаев заявил, что во время беспорядков в стране неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился он, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы". В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала "Алматы", несколько человек получили ранения, в том числе сотрудники акимата - руководители управления спорта Рустам Байсеитов и управления религии Нурлан Кикимов. И.о. мэра также добавил, что некоторое время неизвестные продолжали погоню. "Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел террористов в Алматы, его пытались убить", - заявил его заместитель, слова которого приводит канал, где публикуются официальные заявления казахстанских ведомств о ситуации в стране.Сагинтаев во время происшествия не пострадал.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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