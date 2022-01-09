https://ria.ru/20220109/letalnost-1767030890.html

В России за сутки умерли 763 больных COVID-19

В России за сутки умерли 763 больных COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022

В России за сутки умерли 763 больных COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 763 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 316 163 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T11:46

2022-01-09T11:46

2022-01-09T11:46

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 763 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 316 163 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 763 смерти... За весь период по России умерло 316 163 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Петербурге – 60.

https://radiosputnik.ria.ru/20220108/omikron-1766987563.html

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общество, санкт-петербург, москва, россия, коронавирус covid-19