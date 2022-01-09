https://ria.ru/20220109/letalnost-1767030890.html
В России за сутки умерли 763 больных COVID-19
В России за сутки умерли 763 больных COVID-19 - РИА Новости, 09.01.2022
В России за сутки умерли 763 больных COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 763 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 316 163 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T11:46
2022-01-09T11:46
2022-01-09T11:46
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 763 смерти пациентов с COVID-19, за все время скончались 316 163 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 763 смерти... За весь период по России умерло 316 163 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Петербурге – 60.
https://radiosputnik.ria.ru/20220108/omikron-1766987563.html
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общество, санкт-петербург, москва, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки умерли 763 больных COVID-19
В России за сутки умерли 763 пациента с коронавирусом