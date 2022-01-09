Около 700 жителей Нур-Султана сдали кровь для пострадавших в беспорядках
Около 700 жителей столицы Казахстана сдали кровь для пострадавших в беспорядках
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Автобусы у здания маслихата в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. По меньшей мере 700 жителей казахстанской столицы Нур-Султана за последние несколько дней сдали кровь для пострадавших в беспорядках, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным центра трансфузиологии Нур-Султана, дефицита донорской крови, в том числе и в Алма-Ате, нет.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и что те, кто не сложит оружие, будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.