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Зеленскому отвели срок
Украине предрекли год кризисов - РИА Новости, 09.01.2022
Зеленскому отвели срок
Ключевой угрозой для украинцев в наступившем году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам, уверен аналитик... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:56
2022-01-09T18:45
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ключевой угрозой для украинцев в наступившем году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам, уверен аналитик Democracy House Анатолий Октисюк. Своим мнением он поделился с читателями портала "Главред"."Год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем", — написал эксперт.Все это приведет к росту цен на товары и услуги, особенно тарифы ЖКХ, что обязательно ударит по платежеспособности жителей, продолжил он. Кроме того, Октисюк призвал готовиться к новым ограничениям из-за коронавируса: пандемия все еще продолжается, и наверняка следует ждать новых мер по борьбе с распространением инфекции, что отрицательно скажется на бизнесе."Год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов", — подчеркнул аналитик.По его прогнозу, социальные и экономические проблемы скажутся на президенте: следует ожидать протесты металлургов и шахтеров. Кроме того, забастовки могут начаться и в других сферах. Всему виной — конфликт между властями и крупным бизнесом. Также на положении правительства скажется внешнее давление — принуждение к выполнению международных обязательств, в особенности Минских соглашений.Октисюк не видит смысла в досрочных президентских выборах, однако парламентские существенно изменят конфигурацию политической системы. По его мнению, новый состав Рады привет к формированию коалиционного правительства с новым премьером. Обострение недовольства населения и массовые протесты эксперт призвал ожидать уже к концу зимы.
https://ria.ru/20211004/razorenie-1753053024.html
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в мире, украина, ситуация на украине
15:56 09.01.2022 (обновлено: 18:45 09.01.2022)
 
Украине предрекли год кризисов

Аналитик Democracy House Октисюк предсказал Украине год кризисов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинский флаг в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ключевой угрозой для украинцев в наступившем году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам, уверен аналитик Democracy House Анатолий Октисюк. Своим мнением он поделился с читателями портала "Главред".
"Год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем", — написал эксперт.
Все это приведет к росту цен на товары и услуги, особенно тарифы ЖКХ, что обязательно ударит по платежеспособности жителей, продолжил он. Кроме того, Октисюк призвал готовиться к новым ограничениям из-за коронавируса: пандемия все еще продолжается, и наверняка следует ждать новых мер по борьбе с распространением инфекции, что отрицательно скажется на бизнесе.
"Год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов", — подчеркнул аналитик.
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По его прогнозу, социальные и экономические проблемы скажутся на президенте: следует ожидать протесты металлургов и шахтеров. Кроме того, забастовки могут начаться и в других сферах. Всему виной — конфликт между властями и крупным бизнесом. Также на положении правительства скажется внешнее давление — принуждение к выполнению международных обязательств, в особенности Минских соглашений.
Октисюк не видит смысла в досрочных президентских выборах, однако парламентские существенно изменят конфигурацию политической системы. По его мнению, новый состав Рады привет к формированию коалиционного правительства с новым премьером. Обострение недовольства населения и массовые протесты эксперт призвал ожидать уже к концу зимы.
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