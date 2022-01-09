https://ria.ru/20220109/kontsert-1767023060.html

Латвия решила продвигать государственный язык и опозорилась

Латвийское телевидение опозорилось, переведя концерт группы Depeche Mode - РИА Новости, 09.01.2022

Латвия решила продвигать государственный язык и опозорилась

Латвийское телевидение решило синхронно перевести концерт известной британской группы Depeche Mode и возмутило зрителей. РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T10:02

2022-01-09T10:02

2022-01-09T13:15

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Латвийское телевидение решило синхронно перевести концерт известной британской группы Depeche Mode и возмутило зрителей.На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено исполнение музыкантами известной песни Enjoy the Silence. В то же время сотрудники телеканала, следуя нормам закона о государственном языке, переводят текст на латышский в режиме онлайн.У многих пользователей Twitter это вызвало недоумение."Невероятно ужасно: ЛТВ переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence, и это переводится. Можно, конечно, охранять латышский язык, но…" — выразила недоумение автор поста Alise Pabērza."Хотел послушать великолепный концерт DM. Но услышал перевод. Так испортить надо уметь", — посетовал Erlends Baļķens."Эй, ЛТВ, какому гиганту мысли пришло в голову, что будет классно во время концерта Depeche Mode наговаривать текст наверх и даже переводить подпевку песен? Гениально! Какие тяжелые наркотики вам там на Закюсалу (место, где расположена телевизионная студия. — Прим. ред.) завезли?" — обрушился с критикой Juris Vaidakovs."Только первый день года, а ЛТВ уже позаботилось о главном кандидате на номинацию "Глупость года — 2022", — отметил Bruno Pērkons.В прошлом году президент Латвии заявил, что введение в Конституцию предусматривает обязанность властей гарантировать существование и развитие латышского языка и культуры на протяжении веков как постоянной основы государства.В стране действует закон, который подразумевает перевод иностранных терминов на латышский. Как отмечает Sputnik Латвия, нападки происходят не только на русские, но и на другие иностранные слова, в частности английские.

https://ria.ru/20211228/kallas-1765834945.html

https://ria.ru/20211004/smetana-1753013956.html

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в мире, латвия, depeche mode, sputnik латвия